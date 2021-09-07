На Сумщине превышены два показателя для перехода в "желтую" зону

Это одни из показателей для определения уровня эпидемической опасности, перехода к так называемой "желтой" зоне.
Об этом рассказала заместитель директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Галина Христенко, пишет Суспільне.
По ее словам, резкое ухудшение ситуации произошло в сентябре.
«За две недели у нас зарегистрировано более 800 случаев, и это уже почти та цифра, которую мы имели весь август. Показатели заболеваемости сейчас уже дошли до индикаторного уровня эпидемической опасности, и составляют уже более 75 на 100 000 населения», - сказала она.
Как рассказала Галина Христенко, желтую зону объявляют, если показатель выявления больных от общего количества обследованных превышает 4%. На Сумщине этот показатель уже составляет 9%.
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