На Сумщине превышены два показателя для перехода в "желтую" зону На Сумщине, по состоянию на 15 сентября, превышен коэффициент обнаружения COVID-19. Также увеличился уровень заболеваемости.

Это одни из показателей для определения уровня эпидемической опасности, перехода к так называемой "желтой" зоне.

Об этом рассказала заместитель директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Галина Христенко, пишет Суспільне.

По ее словам, резкое ухудшение ситуации произошло в сентябре.

«За две недели у нас зарегистрировано более 800 случаев, и это уже почти та цифра, которую мы имели весь август. Показатели заболеваемости сейчас уже дошли до индикаторного уровня эпидемической опасности, и составляют уже более 75 на 100 000 населения», - сказала она.

Как рассказала Галина Христенко, желтую зону объявляют, если показатель выявления больных от общего количества обследованных превышает 4%. На Сумщине этот показатель уже составляет 9%.