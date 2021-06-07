В Сумской больнице №5 долг по зарплате составляет 3 млн гривен Работникам сумской больниці №5 задолжали более 3 млн грн заработной платы за август.

Всю сумму должны были заплатить в конце месяца, 14 сентября они получили 30% от всего остатка, пишет Суспільне.

Татьяна Бозаджиева почти год работает медсестрой в отделении анестезиологии с больными коронавирусом. Деньги, рассказывает, обещают выплатить с начала месяца.

«Я спрашивала у непосредственного руководства, когда заработная плата. Сначала обещали, что она будет с 1 по 5, затем с 5 по какой-то еще день. Затем в пятницу дали «кореишок», а деньги мы так и не получили. Я не могу понять, как происходит оплата моего труда. Написано: доплата НСЗУ такая-то сумма, а дальше уже четко расписано моя должность, все то, что не касается «ковидных» денег. Никогда не указывается процент, который мы получаем», - рассказала женщина.

Также Татьяна говорит, что имеют большую нагрузку - на сменах не хватает медсестер и санитарок.

«Вот сейчас у нас на три медсестры лежит 30 больных. Это получается 10 пациентов на одну медсестру, это физически очень тяжело. Были локдауны, мы вообще работаем в реанимации, у нас на семь коек, которые рассчитаны в реанимации, лежало 14 пациентов», - говорит она.

По словам заместителя директора больницы Виты Лапоноговой, Национальная служба здоровья Украины задолжала заведению почти 7,5 млн грн - это деньги за предоставленные услуги в августе.

«Последний платеж по основному договору НСЗУ у нас был 20.07, что позволило нам выплатить заработную плату за вторую половину июля. Начиная с 1.08 и, наверное, до 15.08, у нас возникали вопросы, мы беспокоили НСЗУ по поводу отсутствия финансирования и отчетов авансирования за август. Тогда мы получили письмо из НСЗУ, где было сообщено о том, что идет процесс пересчета всех договоров за предоставленные услуги, начиная с апреля и составление дополнительных соглашений», - рассказала она.

Дополнительное соглашение от НСЗУ получили 6 сентября, 14 сентября - почти 2 млн грн, рассказала Вита Лапоногова. Из них уплатили 30% остатка от зарплаты, больше денег в больнице нет.

«Сегодня уже истекает срок авансирования НСЗУ за сентябрь, который позволил бы нам выплатить первую половину заработной платы работникам за сентябрь и вторую половину за сентябрь»", - говорит заместитель директора больницы.

Эта больница не вовремя предоставила договор подряда на проведение бактериологических исследований, рассказала директор северного регионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

«Мы ждали этот важный документ от больницы. 2 сентября мы только получили от больницы необходимые документы для заключения дополнительного соглашения по пересчету. Сейчас средства за август пятой больнице находятся в государственном казначействе, завтра (16 сентября - ред.) они должны их получить. Это за COVID-19 - 554 тыс. грн и за бюджет август - 6 млн 874 тыс. 334 грн. После этого будет сгенерирован отчет за сентябрь», - сказала она.