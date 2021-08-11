Кабмин согласовал назначение нового замгубернатора Сумщины Кабмин согласовал назначение Елены Бойко заместителем главы Сумской ОГА.

Сегодня, 15 сентября, Кабинет Министров Украины согласовал назначение заместителем главы Сумской ОГА Елены Бойко. Об этом стало известно из телеграмм-канала нардепа Алексея Гончаренко, пишет Суспільне.

Ранее она работала в должности первого заместителя Черниговской ОГА, сообщили в Сумской ОГА. Также она была на должности генерального директора Директората регионального развития Минрегиона.

Согласно декларации 2020 года, Елена Бойко имеет в собственности земельный участок в Херсонской области, площадью 669 кв.м, в пользовании и в аренде две квартиры в Киеве. За прошлый год получила более 730 000 гривен заработной платы. В наличности содержит более 1,3 миллиона гривен, 117,7 тыс. гривен - на счетах в банках.

Напомним: у главы Сумской ОГА Дмитрия Живийкого уже есть 4 зама и один руководитель аппарата ОГА. Четверо из них остались от предыдущего губернатора Василия Хомы.