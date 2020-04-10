В Ромнах перенесли празднование Дня города О том, что празднование Дня г. Ромны 18 сентября не будет, стало известно от мэра города Олега Стогния.

Чиновник говорит, что сегодня заседали всем оргкомитетом, чтобы решить, как быть. Ведь на 18 сентября, когда планировалось праздник, все прогнозы погоды «рисуют» дождь на целый день и значительное снижение температуры, пишет Ромны24.инфо.

«Решение нелегко было принять, потому что все настроились на праздник. Но здесь такое: либо тратим сотни тысяч ни для кого, или переносим на 25-е число. Все из-за погоды, сегодня приняли решение оргкомитетом», - прокомментировал городской голова.