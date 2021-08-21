Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов

В ходе проверки было принято мотивированное решение о необходимости отбора образцов продукции для проведения экспертизы и определения характеристик автомобильных бензинов, дизельного и (при наличии) судового и котельного топлива.
Но уполномоченным лицом ООО «Брент ОЙЛ-95» было создано искусственные препятствия, которые сделали невозможным непосредственной отбор образцов продукции. Менеджер утверждал, что якобы не имеет ключей от емкостей с горючим. Такие действия дают основания полагать, что непищевая продукция, реализуемая на автозаправке, может не соответствовать установленным требованиям и нести риски, обусловленные ее использованием. В связи с этим экоинспекторам пришлось вызвать правоохранителей для фиксации факта препятствования деятельности должностных лиц.
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