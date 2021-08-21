Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов В период с 13 по 16 сентября специалисты сектора государственного рыночного надзора Государственной экологической инспекции в Сумской области с участием руководителя сектора Госэкоинспекции Украины должны были осуществить плановую проверку АЗС ООО «Брент ОЙЛ-95» в с. Верхняя Сыроватка Сумского района.

В ходе проверки было принято мотивированное решение о необходимости отбора образцов продукции для проведения экспертизы и определения характеристик автомобильных бензинов, дизельного и (при наличии) судового и котельного топлива.

Но уполномоченным лицом ООО «Брент ОЙЛ-95» было создано искусственные препятствия, которые сделали невозможным непосредственной отбор образцов продукции. Менеджер утверждал, что якобы не имеет ключей от емкостей с горючим. Такие действия дают основания полагать, что непищевая продукция, реализуемая на автозаправке, может не соответствовать установленным требованиям и нести риски, обусловленные ее использованием. В связи с этим экоинспекторам пришлось вызвать правоохранителей для фиксации факта препятствования деятельности должностных лиц.