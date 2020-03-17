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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54106

На Сумщине началась совместная пограничная операция «Граница-2021»

Чтобы предотвращать правонарушения на госгранице, в Сумской области начато проведение совместной пограничной операции «Граница-2021», которая продлится до конца октября этого года.

В рамках операции будут проводиться мероприятия по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным попаданием в Украине нелегальных мигрантов.

Мероприятия совместной пограничной операции «Граница-2021» пограничники 5-го пограничного отряда будут проводить во взаимодействии с органами и подразделениями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной миграционной службы Украины и органами местного самоуправления.

В ходе операции предполагается проведение внезапных совместных действий на наиболее активных участках границы, применение общих межведомственных мобильных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Планируется проводить воздушный мониторинг контролируемых пограничных районов и государственной границы с применением пограничной авиации, в том числе и беспилотной.

Сейчас в подразделениях отряда организовано обучение по проведению специальных действий по поиску правонарушителей. Пограничники совместно с сотрудниками полиции отрабатывают комплекс практических вопросов по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов.

Общество Граница
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