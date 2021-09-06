В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка Утром 14 сентября по улице Покровский спуск в г. Ромны произошло столкновение двух автомобилей.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что между автомобилем ЗАЗ-11030845 под управлением 33-летнего водителя и автомобилем ЗАЗ-SENS, которым управлял 39-летний мужчина, произошло столкновение. В результате которого автомобиль ЗАЗ-11030845 съехал в кювет.

В результате дорожного-транспортных происшествий получила телесные повреждения без госпитализации 7-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ-11030845.

Сейчас правоохранители проводят дальнейшую проверку и выясняют все обстоятельства данного происшествия, сообщает Роменский районный отдел полиции.