В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что между автомобилем ЗАЗ-11030845 под управлением 33-летнего водителя и автомобилем ЗАЗ-SENS, которым управлял 39-летний мужчина, произошло столкновение. В результате которого автомобиль ЗАЗ-11030845 съехал в кювет.
В результате дорожного-транспортных происшествий получила телесные повреждения без госпитализации 7-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ-11030845.
Сейчас правоохранители проводят дальнейшую проверку и выясняют все обстоятельства данного происшествия, сообщает Роменский районный отдел полиции.
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