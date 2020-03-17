К инженерному обустройству госграницы на Сумщине присоединились техника Вооруженных Сил 5-й пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области.

Согласно плановых заданий, которые проводятся в рамках инженерного сезона, пограничники Сумщины значительно активизировали дополнительное инженерное обустройство государственной границы.

Напомним, что сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортные рвов на угрожаемых направлениях госграницы.

Кроме этого, для оборудования границы противотранспортные рвом привлечена и специальная военная инженерная техника Вооруженных Сил Украины - МДК-3 -землеройная машина на гусеничном ходу, оборудованная навесным роторным траншейным экскаватором поперечного копания, которая предназначена для рытья котлованов под укрытия для техники или личного состава.

5-й пограничный отряд обращается к владельцам земельных участков с просьбой не сеять и не обрабатывать поля, расположенные на расстоянии 30-50 метров от государственной границы Украины.