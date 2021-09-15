Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:52517

В Сумах за вторник произошло 14 ДТП

Превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, несоблюдение интервала и дистанции - это основные причины дорожно-транспортных происшествий, которые произошли вчера в Сумах.

В общем патрульные выезжали на 14 аварий:

- 1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек;

- 6 ДТП с материальным ущербом;

- в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Ежедневно патрульные проводят профилактические мероприятия с водителями и пассажирами, велосипедистами и пешеходами. Чтобы условия дорожного движения были комфортными и безопасными, соблюдать ПДД важно всем его участникам.

Будьте ответственными участниками дорожного движения.

Безопасность зависит от каждого из нас.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах произошла авария возле ЦГБ
Сегодня 16:49

В Сумах произошла авария возле ЦГБ

На улице 20 лет Победы произошла авария с участием ВАЗ и Chevrolet Aveo....

В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка
Сегодня 14:05

В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка

Утром 14 сентября по улице Покровский спуск в г. Ромны произошло столкновение двух автомобилей....

В Ахтырке произошла тройная авария: пострадал виновник ДТП
Сегодня 13:12

В Ахтырке произошла тройная авария: пострадал виновник ДТП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с травмированным водителем....

В Сумах легковушка врезалась в микроавтобус
Вчера 17:25

В Сумах легковушка врезалась в микроавтобус

На улице Лебединской произошла авария с участием Renault Megane и Peugeot Boxer....

В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Вчера 16:47

В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста

ДТП произошло на улице Ремесленной....

Новости

На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за стуки (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумах произошла авария возле ЦГБ
Сегодня 16:49
В Ромнах перенесли празднование Дня города
Сегодня 16:46
В Липовой Долине учащихся 1-4 классов отправили на недельный карантин
Сегодня 16:42
На Сумщине началась совместная пограничная операция «Граница-2021»
Сегодня 15:54
В Ромнах подняли тарифы на воду, водоотведение и тепло
Сегодня 15:13
В Сумах остался только один центр массовой вакцинации
Сегодня 15:03
Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов
Сегодня 14:49
АФФК «Сумы» в контрольном матче переиграл «Сумыхимпром-СДПУ»
Сегодня 14:19
В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка
Сегодня 14:05
К инженерному обустройству госграницы на Сумщине присоединились техника Вооруженных Сил
Сегодня 13:57
В Сумах за вторник произошло 14 ДТП
Сегодня 13:52
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.