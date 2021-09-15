В Сумах за вторник произошло 14 ДТП

В общем патрульные выезжали на 14 аварий:
- 1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек;
- 6 ДТП с материальным ущербом;
- в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Ежедневно патрульные проводят профилактические мероприятия с водителями и пассажирами, велосипедистами и пешеходами. Чтобы условия дорожного движения были комфортными и безопасными, соблюдать ПДД важно всем его участникам.
Будьте ответственными участниками дорожного движения.
Безопасность зависит от каждого из нас.
На улице 20 лет Победы произошла авария с участием ВАЗ и Chevrolet Aveo....
Утром 14 сентября по улице Покровский спуск в г. Ромны произошло столкновение двух автомобилей....
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с травмированным водителем....
На улице Лебединской произошла авария с участием Renault Megane и Peugeot Boxer....
ДТП произошло на улице Ремесленной....