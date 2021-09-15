В Сумах за вторник произошло 14 ДТП Превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, несоблюдение интервала и дистанции - это основные причины дорожно-транспортных происшествий, которые произошли вчера в Сумах.

В общем патрульные выезжали на 14 аварий:

- 1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек;

- 6 ДТП с материальным ущербом;

- в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Ежедневно патрульные проводят профилактические мероприятия с водителями и пассажирами, велосипедистами и пешеходами. Чтобы условия дорожного движения были комфортными и безопасными, соблюдать ПДД важно всем его участникам.

Будьте ответственными участниками дорожного движения.

Безопасность зависит от каждого из нас.