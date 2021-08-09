В Ахтырке подорожала вода Исполком Ахтырского горсовета утвердил скорректированный тариф на водоснабжение.

Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Один из вопросов касался корректировки тарифа на водоснабжение, пишет Ахтырский городской портал.

Напомним: 26 августа ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» предоставило в Ахтырский городской совет заявление об установлении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению путем корректировки в 23,93 грн за 1 м3 с НДС.

На предыдущем заседании исполкома 18 августа не было принято предложение корректировки этого тарифа до 21,50 грн. Водоотведение тогда скорректировали до 26,26 грн / м3 с НДС.

Теперь при голосовании за корректировку тарифа мэр и еще один из членов исполкома воздержались, 10 членов исполкома проголосовали «за».

Итак, после обнародования в СМИ в Ахтырке будет новая цена на водоснабжение 23,93 грн.