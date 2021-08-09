В Ахтырке подорожала вода

Сегодня, 15 сентября, состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Один из вопросов касался корректировки тарифа на водоснабжение, пишет Ахтырский городской портал.
Напомним: 26 августа ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» предоставило в Ахтырский городской совет заявление об установлении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению путем корректировки в 23,93 грн за 1 м3 с НДС.
На предыдущем заседании исполкома 18 августа не было принято предложение корректировки этого тарифа до 21,50 грн. Водоотведение тогда скорректировали до 26,26 грн / м3 с НДС.
Теперь при голосовании за корректировку тарифа мэр и еще один из членов исполкома воздержались, 10 членов исполкома проголосовали «за».
Итак, после обнародования в СМИ в Ахтырке будет новая цена на водоснабжение 23,93 грн.
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