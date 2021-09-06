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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:36349

Сумчан запрошують до участі в Благодійному осінньому балі

Благодійний осінній бал віденського формату відбудеться у МЦ «Романтика» уже цими вихідними.

Організаторами заходу є Сумська обласна ГО «Молодий Народний Рух» разом з Центром дозвілля молоді за підтримки управління стратегічного розвитку міста, КУ «Агенція промоції «Суми», управління молоді та спорту ОДА.

Метою проєкту є збір коштів в рамках акції «Серце до серця», що спрямований на закупівлю неонатального обладнання у відділення реанімації новонароджених КНП СОР «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня». Це допоможе не тільки в порятунку життя і здоров’я дітей, а й сприятиме залученню молоді до масових суспільно корисних справ.

У програмі балу майстер-класи з бальних танців, благодійний аукціон робіт сумських митців, класична музика.

Стилістика балу оформлена з урахуванням бренду міста Суми.

Орієнтовна кількість учасників балу 100 осіб, в тому числі громадські діячі міста, сумські митці, держслужбовці. Дебютантами балу будуть громадські активісти, керівники громадських організацій, активна молодь міста.

Подія відбудеться 18 вересня о 18:00 у МЦ «Романтика».

Детальніше про подію можна почитати на сторінці заходу у соціальній мережі

Контактна особа: Олександра НІКОНОРОВА – (050)8405460 oleksandra.nikonorova@gmail.com            

Досуг Анонс Венский бал
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