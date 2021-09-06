Сумчан запрошують до участі в Благодійному осінньому балі

Організаторами заходу є Сумська обласна ГО «Молодий Народний Рух» разом з Центром дозвілля молоді за підтримки управління стратегічного розвитку міста, КУ «Агенція промоції «Суми», управління молоді та спорту ОДА.
Метою проєкту є збір коштів в рамках акції «Серце до серця», що спрямований на закупівлю неонатального обладнання у відділення реанімації новонароджених КНП СОР «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня». Це допоможе не тільки в порятунку життя і здоров’я дітей, а й сприятиме залученню молоді до масових суспільно корисних справ.
У програмі балу майстер-класи з бальних танців, благодійний аукціон робіт сумських митців, класична музика.
Стилістика балу оформлена з урахуванням бренду міста Суми.
Орієнтовна кількість учасників балу 100 осіб, в тому числі громадські діячі міста, сумські митці, держслужбовці. Дебютантами балу будуть громадські активісти, керівники громадських організацій, активна молодь міста.
Подія відбудеться 18 вересня о 18:00 у МЦ «Романтика».
Детальніше про подію можна почитати на сторінці заходу у соціальній мережі.
Контактна особа: Олександра НІКОНОРОВА – (050)8405460 oleksandra.nikonorova@gmail.com
Нове видання «Долі: сумські перехрестя» – це яскраві історії про наших неймовірних земляків....
25-й ювілейний Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться на Кролевеччині 17-19 вересня....
Повені та посухи частішають, водойми міліють та «цвітуть», а навколо міст з’являються тягучі смоги....
Сегодня, 13 сентября, завершается 8-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 таємниць української абетки, які має знати кожен»....