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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12410

В Ахтырке произошла тройная авария: пострадал виновник ДТП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с травмированным водителем.

Происшествие случилось 14 сентября около 22:55 в городе Ахтырка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2101 не убедился в безопасности маневра, двигаясь задним ходом с обочины, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда Аккорд», который двигался по главной дороге и после столкновения с автомобилем «ВАЗ» по инерции столкнулся с припаркованным автомобилем «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП 31-летний водитель «ВАЗ 2101» получил телесные повреждения и госпитализирован в Ахтырской центральной районной больницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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