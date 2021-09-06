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Акперов сравнил Лысенко с Киркоровым

Мэр Сум Александр Лысенко легко мог бы составить конкуренцию королю ремейков российской эстрады Филиппу Киркорову. Об этом в стриме на своей странице в Facebook отметил глава фракции «Европейской Солидарности» в Сумском горсовете, он же главный оппонент действующего городского головы Вадим Акперов.

Лидер «ЕС» отметил, сравнение Лысенко с российским исполнителем – это не просто троллинг, как многие могут подумать, а констатация факта, потому что мэр не упускает малейшей возможности попариться на чужих достижениях, к которым он не имеет никакого отношения. Ярким примером Вадим Акперов называет реконструкцию Центрального рынка города Сумы, против чего в свое время сам же Лысенко и выступал, а теперь записывает стримы на фоне сноса палаток, рассказывая, что это и его заслуга.

Вадим Акперов отмечает, то же самое касается реконструкции центральной части Сум. 7 лет Лысенко и компанию этот вопрос не сильно волновал, а теперь же, как только эту тему начал подымать депутатский корпус, мэр Сум вдруг активизировался и начал на аппаратном совещании упрекать чиновников, что те, оказывается, забыли, что нужно приводить в порядок зеленые зоны, парк Кожедуба, сквер Дружба и другие места отдыха горожан в исторической части Сум.

Вадим Акперов предположил, наверное, за умение копировать чужое и много рассказывать, но мало делать Александр Лысенко и нравится сумчанам. Именно поэтому они голосуют за него на выборах. Именно поэтому они доверили ему руководить городом, вот только итог этого руководства уже очевиден даже самым ярым поклонникам действующего градоначальника.

Политика
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