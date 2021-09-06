Акперов сравнил Лысенко с Киркоровым Мэр Сум Александр Лысенко легко мог бы составить конкуренцию королю ремейков российской эстрады Филиппу Киркорову. Об этом в стриме на своей странице в Facebook отметил глава фракции «Европейской Солидарности» в Сумском горсовете, он же главный оппонент действующего городского головы Вадим Акперов.

Лидер «ЕС» отметил, сравнение Лысенко с российским исполнителем – это не просто троллинг, как многие могут подумать, а констатация факта, потому что мэр не упускает малейшей возможности попариться на чужих достижениях, к которым он не имеет никакого отношения. Ярким примером Вадим Акперов называет реконструкцию Центрального рынка города Сумы, против чего в свое время сам же Лысенко и выступал, а теперь записывает стримы на фоне сноса палаток, рассказывая, что это и его заслуга.

Вадим Акперов отмечает, то же самое касается реконструкции центральной части Сум. 7 лет Лысенко и компанию этот вопрос не сильно волновал, а теперь же, как только эту тему начал подымать депутатский корпус, мэр Сум вдруг активизировался и начал на аппаратном совещании упрекать чиновников, что те, оказывается, забыли, что нужно приводить в порядок зеленые зоны, парк Кожедуба, сквер Дружба и другие места отдыха горожан в исторической части Сум.

Вадим Акперов предположил, наверное, за умение копировать чужое и много рассказывать, но мало делать Александр Лысенко и нравится сумчанам. Именно поэтому они голосуют за него на выборах. Именно поэтому они доверили ему руководить городом, вот только итог этого руководства уже очевиден даже самым ярым поклонникам действующего градоначальника.