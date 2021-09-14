АФФК «Сумы» в контрольном матче переиграл «Сумыхимпром-СДПУ»

Игра завершилась победой команды Ярослава Песоцкого 13:4.
В составе команды отличились Денис Зеленкевич (трижды), Василий Кефа, Роман Зеленский, Эдуард Нагорный, Эдуард Волков (все - дважды), Дмитрий Игумнов и Арсений Гуреев.
Главный тренер Ярослав Песоцкий прокомментировал подготовку к встрече с ривнянами:
«Учитывая тот факт, что мы пропускали игру третьего тура, нам нужно было закрывать эту паузу контрольной игрой. Рассматривали много вариантов, среди которых и команды Первой лиги чемпионата Украины, и так сложились обстоятельства, что сыграли с «Сумыхимпромом-СДПУ».
Приоритетным заданием для тренерского штаба был не сам соперник, а спарринг, чтобы оставаться в игровом тонусе. Мы требовали от игроков максимально серьезно отнестись к игре, хотелось, чтобы футзалисты играли так, будто это матч Экстра-лиги. Спасибо ребятам, они нас услышали.
Конечно, хватает моментов, которые нужно исправлять, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок уже в официальных встречах. Всегда хорошо, когда есть цель, к которой мы все стремимся. В общем я доволен как недельным циклом, так и этой игрой. Тренерский штаб видит, что внутри коллектива есть здоровая конкуренция, все хотят показать себя наилучшим образом.
Следующую игру из-за дисквалификации пропустит Сметаненко, поэтому он вместе с Бакляком, Расторгуевым и Власенко во вторник играли за соперника. Это дало возможность и получить больше игровой практики, и нам придало немного проблем.
Хотелось бы также прояснить ситуацию, почему играем против «Кардинал-Ривнестандарта во вторник. В пятницу и выходные дни занят манеж, поэтому мы договорились с гостями лучше сыграть в хороших условиях посреди недели. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех горожан и гостей города на игру», - отметил Ярослав Песоцкий.
Матч АФФК «Сумы» - «Кардинал-Ривнестандарт» состоится 21 сентября в манеже. Начало - в 17.00.
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