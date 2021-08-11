Сумские дорожники сообщили, что занимаются ремонтом дорог в частном секторе

Об этом сообщается на сайте предприятия.
Напомним, что это уже вторая улица в Роменском микрорайоне, которую будет отремонтировано в этом году - в августе здесь было сделано текущий ремонт дороги по ул. Декабристов.
Кроме этого, до конца текущей недели КП «Дорремстрой» планирует восстановить асфальтовое покрытие по ул. Гагарина после разрытия, которое выполняло ООО «Сумытеплоэнерго» для ликвидации порыва тепловой сети.
Также продолжаются работы по расширению проезжей части дороги по ул. 20 лет Победы, завершается текущий ремонт тротуара по ул. Прокофьева, говорится в сообщении. Правда, фото, как обычно, не выложили, так что остается только верить на слово.
Почему-то дорожники молчат, когда продолжат и, возможно, завершат ремонт дороги по ул. Боровой, которую мэр Сум Александр Лысенко обещал сделать еще в прошлом году. В этом же за пару недель было сделано процентов 40%, а после этого закончились выделенные деньги…
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт дорог в Сумах и ответственность за их состояние»....
КП «Дорремстрой» заасфальтировало разбитый участок проезжей части возле остановки «ЦУМ» по ул. Петропавловской....
С сегодняшнего дня перекрыто движение транспорта в центре Сум....
На текущей неделе ремонтные бригады КП «Дорремстрой» работают сразу на нескольких важных участках....
Сегодня, 11 августа, городской совет провел внеочередное заседание, на котором решил ряд неотложных вопросов....