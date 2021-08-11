Сумские дорожники сообщили, что занимаются ремонтом дорог в частном секторе На этой неделе КП «Дорремстрой» начало средний текущий ремонт дороги по ул. 1-я Оболонская в Сумах.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Напомним, что это уже вторая улица в Роменском микрорайоне, которую будет отремонтировано в этом году - в августе здесь было сделано текущий ремонт дороги по ул. Декабристов.

Кроме этого, до конца текущей недели КП «Дорремстрой» планирует восстановить асфальтовое покрытие по ул. Гагарина после разрытия, которое выполняло ООО «Сумытеплоэнерго» для ликвидации порыва тепловой сети.

Также продолжаются работы по расширению проезжей части дороги по ул. 20 лет Победы, завершается текущий ремонт тротуара по ул. Прокофьева, говорится в сообщении. Правда, фото, как обычно, не выложили, так что остается только верить на слово.

Почему-то дорожники молчат, когда продолжат и, возможно, завершат ремонт дороги по ул. Боровой, которую мэр Сум Александр Лысенко обещал сделать еще в прошлом году. В этом же за пару недель было сделано процентов 40%, а после этого закончились выделенные деньги…