Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:00369

У жителя Сумщины изъяли 300 г «травки»

Тростянецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков.

Информацию о том, что один из жителей Боромли хранит дома наркотики, правоохранители узнали от неравнодушных граждан. А получив санкцию суда на обыск, сразу отправились к мужчине домой.

Сообщение подтвердилось - в жилом помещении 37-летнего мужчины работники полиции нашли марихуану общим весом около 300 граммов и самодельное устройство для ее применения. Сейчас все изъятое и направлено на экспертное исследование.

Работники полиции квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю
13.09.2021 14:29

В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно...

Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня
07.09.2021 09:22

Полный пакет «травки» обнаружили патрульные в центре Сум у 20-летнего парня

Средь бела дня на перекрестке улиц Первомайской и Вячеслава Черновола стражи порядка заметили подозрительного мужчину....

У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны
06.09.2021 18:35

У жителя Сумщины полиция изъяла полкило марихуаны

Во время санкционированных обысков, у жителя села Харевка, что на Путивльщине, работники полиции обнаружили и изъяли 450 граммов сухой конопли...

В Сумах задержали двух наркоторговцев, но могут отпустить под залог
06.09.2021 10:27

В Сумах задержали двух наркоторговцев, но могут отпустить под залог

По результатам спецоперации под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность двух мужчин, которые занимались незаконным оборотом психотропных веществ в...

На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника
02.09.2021 12:24

На Сумщине полиция поймала наркомана-мошенника

Полиция разоблачила мужчину, который завладел наркотическими средствами мошенническим способом....

Новости

На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за стуки (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумах произошла авария возле ЦГБ
Сегодня 16:49
В Ромнах перенесли празднование Дня города
Сегодня 16:46
В Липовой Долине учащихся 1-4 классов отправили на недельный карантин
Сегодня 16:42
На Сумщине началась совместная пограничная операция «Граница-2021»
Сегодня 15:54
В Ромнах подняли тарифы на воду, водоотведение и тепло
Сегодня 15:13
В Сумах остался только один центр массовой вакцинации
Сегодня 15:03
Под Сумами на АЗС пытаются скрыть, чем именно заправляют транспорт своих клиентов
Сегодня 14:49
АФФК «Сумы» в контрольном матче переиграл «Сумыхимпром-СДПУ»
Сегодня 14:19
В Ромнах в аварии пострадала 7-летняя девочка
Сегодня 14:05
К инженерному обустройству госграницы на Сумщине присоединились техника Вооруженных Сил
Сегодня 13:57
В Сумах за вторник произошло 14 ДТП
Сегодня 13:52
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.