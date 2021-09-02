У жителя Сумщины изъяли 300 г «травки»

Информацию о том, что один из жителей Боромли хранит дома наркотики, правоохранители узнали от неравнодушных граждан. А получив санкцию суда на обыск, сразу отправились к мужчине домой.
Сообщение подтвердилось - в жилом помещении 37-летнего мужчины работники полиции нашли марихуану общим весом около 300 граммов и самодельное устройство для ее применения. Сейчас все изъятое и направлено на экспертное исследование.
Работники полиции квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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