В Белополье перенесли День города В связи с прогнозируемыми дождями в эти выходные мэр Белополья Юрий Зарко перенес празднование Дня города на 25 сентября.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Вниманию жителей Белопольской громады и всех заинтересованных лиц! Как было предварительно объявлено, 18 сентября мы планировали отметить День города! Но, по данным всех украинских и международных погодных радаров и сайтов, 18 сентября с утра до ночи ожидаются дожди различной интенсивности. А это, в свою очередь, испортит не только ярмарочную торговлю, а также сделает невозможным проведение детских развлечений, концерта, фейерверка и дискотеки. В то же время средства за их проведение должны быть выплачены в полном объеме, а учитывая тот факт, что практически все локации будут подключены к электроэнергии, то их использование в дождь (или в условиях сырости) могут представлять опасность для жизни, в первую очередь для детей! Поэтому, учитывая изложенное, мной принято решение о переносе празднования первой части Дня города с 18 на 25 сентября. 25 сентября в Старом Парке будет проходить фестиваль «Вырский град», будет работать казацкий стан, локации для детей, аттракционы и работа выездных кухонь. Также будет праздничный фейерверк и дискотека. Прошу всех с пониманием отнестись к данной ситуации!», - написал он.