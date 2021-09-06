На Сумщине накрыли два подпольных колл-центра, работавших на Лёру Сумского Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области.

По имеющейся информации, в противоправной деятельности колл-центров привлекли почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма «доходов» дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к «клиентам», которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета «Леры Сумского». Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

Мероприятия по выявлению злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.