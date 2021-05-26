На Сумщине украли 250 тыс. грн на обустройстве кислородопровода для больных коронавирусом Завладение почти 250 тыс. грн при устройстве системы снабжения кислорода в период пандемии - в Сумской подозреваются два человека.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении в настоящее время уже бывшему директору общества с ограниченной ответственностью, который путем подделки документов завладел средствами, выделенными на систему снабжения кислорода (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Также сообщается о подозрении физическому лицу-предпринимателю, который ненадлежаще исполняя свои обязанности, не обеспечил технический надзор за объектом (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2020 года между указанным обществом и одной из медицинских учреждений в г. Лебедин был заключен договор на устройство системы снабжения кислородом. Такая необходимость была обусловлена увеличением количества больных COVID-19, которые нуждались в кислородной терапии. Согласно условиям договора, на счет общества заказчик перечислил 594 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертов, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальной документации. Стоимость завышение составляет почти 250 тыс. грн.

Более того, физическое лицо-предприниматель, выполняя полномочия инженера технического надзора, не обеспечил контроль объемов и качества выполнения работ, при этом засвидетельствовал их своей подписью.

Противоправные действия подозреваемых разоблачены Следственным управлением Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.