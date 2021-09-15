На Сумщине снова больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за стуки (подробности) За вторник, 14 сентября, COVID-19 подтвердили у 109 человек на Сумщине.

Заболели жители Конотопского р-на - 10, Ахтырского - 9, Роменского - 20, Сумского - 62, Шосткинского – 8.

По состоянию на 15 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1374 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 995 человек, из них за минувшие сутки - 77 (Конотопский р-н - 16, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 41, Шосткинский р-н - 11).