В Сумах столкнулись два «японца» Сегодня утром, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

На месте ДТП инспекторы установили, что 55-летний водитель автомобиля Toyota Rav-4, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на транспортное средство Nissan Nissan Qashqai. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Toyota Rav-4 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.