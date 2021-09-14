В Сумах столкнулись два «японца»

На месте ДТП инспекторы установили, что 55-летний водитель автомобиля Toyota Rav-4, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на транспортное средство Nissan Nissan Qashqai. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Toyota Rav-4 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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