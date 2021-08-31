«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках Получила ответ мэра Сум петиция «Требуем уменьшение тарифа на проезд в общественном транспорте (маршрутках) до 5 (пяти) гривен», которая за день собрала 652 подписи при необходимых 250.

«Требуем возвращения тарифа в 5 (пять) гривен на проезд в общественном транспорте (маршрутках), потому что, несмотря на сервис, состояние транспортных средств, безопасность должна стоить именно столько.

В соответствии со статьей 10 пункта 3 Закона Украины "О защите прав потребителей" жители города Сумы могут требовать на компенсацию или уменьшения тарифа.

А именно: нарушение договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы:

- в соответствии с пунктом 2.3.1. договора постоянно нарушаются «Правила дорожного движения» и Закон Украины «Об автомобильном транспорте»;

- в соответствии с пунктом 2.3.3 договора рейсы выполнятся с регулярностью ниже 95% в день (постоянно нарушаются график движения транспорта и количество транспортных средств меньше, чем требуется для обеспечения надлежащего оказания услуги);

- в соответствии с пунктом 2.3.4 договора не обеспечивается качественное и безопасное оказание услуг автомобильного транспорта общего пользования и не несет полную ответственность за безопасность перевозки пассажиров.

- не обеспечивается высокий уровень культуры обслуживания пассажиров и допускается проявление неуважения. Водители при работе на маршруте (осуществление перевозки пассажиров) слушают музыку, курят, спорят или ругаются с пассажирами, отвлекаются от управления транспортным средством;

- в соответствии с пунктом 2.3.5. договора не обеспечивается на маршруте необходимое количество подвижного состава в соответствии с условиями Договора.

- в соответствии с пунктом 2.3.6 договора не обеспечивается обязательная работа транспортных средств с 6.00 до 22.00 (после 20.00 из некоторых районов города Сумы выехать на общественном транспорте невозможно, но по Договору он должен курсировать);

- в соответствии с пунктом 2.3.8 договора выпускают на маршрут технически исправные транспортные средства, не соответствующие требованиям Законов Украины «О дорожном движении», «Об автомобильном транспорте», требованиям безопасности движения, экологии и государственным стандартам;

- в соответствии с пунктом 2.3.8 договора не обеспечивается проведение контроля технического и санитарного состояния автобусов перед началом работы в соответствии с действующим законодательством;

- в соответствии с пунктом 2.3.9 договора выпускать на маршрут технически исправные соответствии с действующим законодательством;

- в соответствии с пунктом 2.3.11 не обеспечивается строгое соблюдение персоналом перевозчика Правил дорожного движения, особенно в части расположения транспортных средств на проезжей части, требований по остановке и стоянке транспортных средств, особенно в местах остановок на маршруте движения, Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, других требований законодательства об автомобильном транспорте;

- в соответствии с пунктом 2.3.13 договора не находится в салонах всех транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на маршруте, информация о предприятии перевозчика (наименование, контактные телефоны и т.д.) и предприятие страховщика. Не обеспечивается наличие в подвижном составе необходимой информации для пассажиров в соответствии с требованиями законодательства Украины и соответствующих решений исполнительного комитета Сумского городского совета (информации о стоимости проезда и т.п.);

- в соответствии с пунктом 2.3.14 не обеспечиваются транспортные средства, используемые на маршруте, видеонаблюдением и в обязательном порядке средствами GPS / GPRS, их постоянное подключение и работоспособность, а также не обеспечивается доступ Организатору к средствам GPS / GPRS для контроля в онлайн режиме и не предоставляется Организатору возможность обеспечить всем желающим доступа к информации через сеть интернет в режиме онлайн;

- в соответствии с пунктом 2.3.19 договора не улучшают качество пассажирских перевозок путем внедрения передовых технологий в области автомобильного транспорта;

- в соответствии с пунктом 2.3.21 договора допускают наличие в пассажирских салонах посторонних предметов, которые могут травмировать пассажиров или испачкать их одежду;

- в соответствии с пунктом 2.3.27 договора не обеспечивается обновление подвижного состава, работающего по маршруту (тах) на выигранном объекте в течение 3 (трех) лет в количестве 30% при коэффициенте срока эксплуатации от 3 до 5 лет, 50% при коэффициенте более 5 лет. Коэффициент определяется как средневзвешенная величина возраста эксплуатации автобусов, заявленные на конкурс на дату подачи документов.

- в соответствии с пунктом 2.3.28 не обновляется подвижной состав, который нужно провести в следующей пропорции: при 30% обновлении первый год - 10%, второй год - 10%, третий год - 10%; при 50% обновлении первый год - 10%, второй год - 20%, третий год - 20%.

Учитывая вышеизложенное, требование об уменьшении стоимости тарифа на проезд в общественном транспорте вполне обосновании и подлежит снижением до 5 (пяти) гривен», - писал автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

Ответ, подготовленный в отделе транспорта и подписанный мэром Сум Александром Лысенко максимально бюрократичен и не отвечает на поставленные вопросы:

«За результатами розгляду електронної петиції «Вимагаємо зменшення тарифу на проїзд в громадському транспорті (маршрутках) до 5 (п’яти) гривень» повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством тарифів на транспортні послуги. Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», тарифна політика на автомобільному транспорті має сприяти вирішенню таких завдань як забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання та забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів. Реалізація єдиної тарифної політики передбачає єдину методику розрахунку тарифів за видами перевезень. Зокрема, наразі діє Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 (далі - Методика). Ця Методика визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і застосовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Методика є обов'язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Відповідно до п. 1.6. Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. Тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі в розмірі 7,00 гривень був встановлений Виконавчим комітетом Сумської міської ради 29.01.2021 року відповідно до звернень перевізників і наданих до них розрахунків, які відповідають Методиці розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175.

Таким чином, з урахуванням наведених вище положень Закону, запропоноване в електронній петиції зменшення вартості проїзду до 5,00 гривень є необгрунтованим, так як не відповідає чинному законодавству і не підтверджене розрахунками, відповідно до діючої Методики.

Що стосується Ваших зауважень щодо порушення перевізниками пунктів 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.11., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.19., 2.3.21., 2.3.27., 2.3.28 Договору про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми, слід зауважити, що нормами чинного законодавства встановлено, що органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на відповідній території. З даного приводу зазначимо, що у структурі виконавчих органів Сумської міської ради повноваження контролю у сфері автомобільного транспорту покладено на відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг. Контроль у сфері безпеки на транспорті покладається на Укртрансбезпеку, контроль у сфері безпеки дорожнього руху - на Національну поліцію (на уповноважений підрозділ Нацполіції - Департамент патрульної поліції та його територіальні підрозділи).

Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг, як уповноважений орган Організатора, реагує на будь-які зауваження щодо недоліків роботи міського транспорту, організовує наради з перевізниками міста для спільного вирішення питань пасажирських перевезень. Відповідно до плану роботи працівниками відділу проводяться перевірки роботи міського пасажирського транспорту (виконання умов Договору), та за необхідністю проводяться позачергові перевірки спільно з інспекторами управління Укртрансбезпеки у Сумській області та Управління патрульної поліції у м. Суми.

Так, з початку року і до сьогодні відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг було проведено 160 перевірок щодо роботи міського пасажирського транспорту, а саме: технічного та санітарного стану автобусів, дотримання графіків руху та випуску на лінію рухомого складу. За результатами проведених перевірок складено відповідні акти. Згідно з умовами Договору, зазначені акти було направлено суб’єктам господарювання, що здійснюють організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми для усунення виявлених порушень та письмового повідомлення про це протягом 10-денного терміну з дня отримання актів.

Таким чином, міська влада зосереджуює багато зусиль, щоб забезпечити належну організацію роботи міського пасажирського транспорту та покращити якість перевезення пасажирів».

Напомним: согласно положению об электронных петиций, любая поддержанная петиция должна заканчиваться проектом решения исполкома или горсовета. Здесь же на лицо нарушение этого положения.