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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53139

Сумчане голосуют за капремонт дорог

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт дорог в Сумах и ответственность за их состояние».

«Очень бы хотелось, чтобы дороги в Сумской ТГ, которые ремонтируются сегодня, служили долго. Но это невозможно, так как они десятилетиями не ремонтировались. Их основу разрушено, и она нуждается в ремонте. Поэтому текущий и средний ремонт дорог, которые проводятся в областном центре (снять слой - положить слой) - это лишь временный способ решить проблему, все равно проявится через 1-5 лет. А это значит, что на ту же дорогу снова придется тратить большие средства из бюджета, которые можно было бы направить на ремонт других дорог.

Основная петиция

Таким образом, считаю необходимым ремонтировать дороги, на которых, кроме ямочного ремонта, длительное время не проводилось никаких работ, исключительно капитально, с ремонтом основы полотна. При этом одновременно обязать предприятия, которые будут проводить ремонты, выполнять гарантийное обслуживание этих дорог. Также необходимо увеличить количество сливоприемных колодцев на новых дорогах (там, где есть возможность) и чтобы снизить количество воды, которое стекает на проезжую часть со стороны домов, обязать застройщиков делать закрытые водоотводы на дворовых территориях. Перед началом работ изучать состояние подземных коммуникаций, привлекая предприятия, на балансе которых они находятся. В случае если коммуникации требуют замены - сделать это, и только потом проводить дорожные работы. Руководители предприятий, подавших недостоверную информацию о состоянии коммуникаций, должны нести персональную ответственность в случае повреждения полотна вследствие порывов и т.п.

Прошу рассмотреть этот вопрос и запланировать именно капитальный ремонт дорог при формировании бюджета Сумской ТГ, начиная уже с 2022 года.

Дополнительно

Со своей стороны город должен взять на себя ответственность по контролю за движением крупногабаритного транспорта капитально отремонтированными дорогами, особенно в летний период. То есть нужно определить ответственных лиц! Это позволит сохранить дороги и продлить срок их эксплуатации. В случае отсутствия надлежащего контроля виновные в этом ответственные лица должны быть уволены, поскольку их халатное отношение к выполнению своих обязанностей наносит серьезный финансовый ущерб громаде.

Если же патрульная полиция не будет выполнять свои обязанности по обеспечению надлежащего контроля за движением крупногабаритного транспорта по городу, необходимо через суд истребовать с управления патрульной полиции в Сумской области возмещение расходов на ремонт дорог, которым будет нанесен вред», - пишет автор петиции Курочкин Михаил Михайлович.

По состоянию на 14 сентября петицию подписали 11 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Ремонт дорог
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