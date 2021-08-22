Ночью часть Сум останется без воды Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа станции.

В полночь без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка. 15 сентября в 3:00 работа насосной станции и подача воды будут восстановлены.