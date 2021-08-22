Ночью часть Сум останется без воды

В полночь без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка.
15 сентября в 3:00 работа насосной станции и подача воды будут восстановлены.
Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....