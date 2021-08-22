Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:48684

Ночью часть Сум останется без воды

Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа станции.

В полночь без водоснабжения останутся дома по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка.

15 сентября в 3:00 работа насосной станции и подача воды будут восстановлены.

Общество Отключение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках
10.09.2021 15:21

В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский....

Центр Сум останется без воды
09.09.2021 09:17

Центр Сум останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением
31.08.2021 11:58

В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением

В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
26.08.2021 09:50

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....

В Сумах Добровольная осталась без воды
22.08.2021 09:25

В Сумах Добровольная осталась без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
Сегодня 17:08
В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 16:47
На Сумщине будут искать 562 призывников
Сегодня 16:11
В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 16:05
«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках
Сегодня 16:01
На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня 15:37
В Сумах сбили пенсионерку
Сегодня 15:34
В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
Сегодня 15:19
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 15:09
На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины
Сегодня 15:04
Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
Сегодня 14:59
view counter

Статьи

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.