Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:45255

У Національному художньому музеї знайшли дві невідомі роботи художника з Сумщини

Під час дослідження колекції Національного художнього музею знайдені дві картини Федора Кричевського, які майже 80 років були підписані “невідомий автор”.

Про це розповіла директорка музею Олія Литвинець під час інтерв’ю на Радіо Культура, пише Літературна газета.

За її словами, вона розшукує твори, що втрачені під час Другої світової війни. І хоча колекція музею заінвертаризована і опрацьована, трапляються випадки, коли через багато років, проводячи дослідження того чи іншого художника, в колекції знаходяться його твори.

“Дослідження буквально сталося днями. Я дуже уважно передивляюся нашу колекцію – звіряю інвентарні номери, як надходили твори до війни, який був рух експонатів. І таким чином виявилося, що в нашій колекції дуже довгий час зберігався твір, який надійшов до музею після Другої світової війни, і він надійшов з Дирекції художніх виставок як твір невідомого”, – сказала Литвинець.

В процесі дослідження виявилося, що це твір Федора Кричевського “Дівчина з гусями”. А коли стали аналізувати картину, порівнювати з іншими, виявилося, що в музеї є ще один твір Кричевського – начерк, який також вважався невідомим, і він також надійшов після Другої світової війни.

“Насправді це постійне кропітке дослідження Ми знаємо, яка була складна історія, і не тільки Друга світова війна, а й Перша світова війна, 30-ті роки. Багато творів і приховувалися, і могли приписуватися невідомому автору заради того, щоби його зберегти. Тому тривають постійні дослідження”, – пояснила директорка.

Що відомо
  • Федір Кричевський – художник, народився в Лебедині, один із засновників і перший ректор Української академії мистецтва. Помер за мольбертом від голоду 30 липня 1947 року в Ірпені.
  • У лютому 2020 року меценати передали у колекцію Національного художнього музею України 222 графічні твори Кричевського. До того у фондах музею було 35 графічних творів, 55 живописних робіт, архів художника і мольберт Кричевського.
Досуг Федор Кричевский
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Лебедині відкрили пам’ятний знак Федору Кричевському
25.05.2021 14:33

У Лебедині відкрили пам’ятний знак Федору Кричевському

22 травня в Лебедині відбулася довгоочікувана подія – відкриття знаку відомому живописцю, педагогу та одному із засновників Української Академії мистецтв...

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
Сегодня 17:08
В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 16:47
На Сумщине будут искать 562 призывников
Сегодня 16:11
В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 16:05
«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках
Сегодня 16:01
На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня 15:37
В Сумах сбили пенсионерку
Сегодня 15:34
В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
Сегодня 15:19
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 15:09
На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины
Сегодня 15:04
Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
Сегодня 14:59
view counter

Статьи

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.