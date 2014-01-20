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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11106

На Сумщине будут искать 562 призывников

В Сумской облгосадминистрации состоялось совещание по подготовке к призывной кампании с руководителями районов и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Плановое задание по призыву на срочную военную службу осенью 2021 года составляет, с учетом резерва, 562 призывника. Для безусловного выполнения определенного задания органам местного самоуправления во взаимодействии с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки нужно обеспечить выполнение мероприятий по оповещению граждан о призыве на срочную военную службу и проконтролировать их прибытия на призывные участки в установленные сроки.

Общество Призыв в армию
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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