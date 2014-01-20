На Сумщине будут искать 562 призывников

Плановое задание по призыву на срочную военную службу осенью 2021 года составляет, с учетом резерва, 562 призывника. Для безусловного выполнения определенного задания органам местного самоуправления во взаимодействии с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки нужно обеспечить выполнение мероприятий по оповещению граждан о призыве на срочную военную службу и проконтролировать их прибытия на призывные участки в установленные сроки.
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