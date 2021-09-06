На Сумщині відбудеться ювілейний фестиваль «Кролевецькі рушники» 25-й ювілейний Міжнародний літературно-мистецький фестиваль відбудеться на Кролевеччині 17-19 вересня.

У рамках фестивалю виставки, круглі столи, творчі вечори, Хрестовоздвиженський ярмарок, концерти, екскурсії і багато іншого.