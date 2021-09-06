На Сумщині відбудеться ювілейний фестиваль «Кролевецькі рушники»

У рамках фестивалю виставки, круглі столи, творчі вечори, Хрестовоздвиженський ярмарок, концерти, екскурсії і багато іншого.
Благодійний осінній бал віденського формату відбудеться у МЦ «Романтика» уже цими вихідними....
Нове видання «Долі: сумські перехрестя» – це яскраві історії про наших неймовірних земляків....
Повені та посухи частішають, водойми міліють та «цвітуть», а навколо міст з’являються тягучі смоги....
Сегодня, 13 сентября, завершается 8-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 таємниць української абетки, які має знати кожен»....