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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09228

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 100 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к административной ответственности.

Патрулируя автодорогу вблизи Глухова, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции увидели мопед без номерных знаков, который двигался в сторону города. Правоохранители решили проверить транспорт и водителя.

За рулем мототранспорта находился 40-летний житель села Победа Шосткинского района, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера «Драгер». Результат оказался положительным - прибор показал 1,64 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе (в 8 раз больше нормы).

При составлении на водителя административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», последний предложил стражам правопорядка 100 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, впрочем, тот настаивал.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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