На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

Патрулируя автодорогу вблизи Глухова, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции увидели мопед без номерных знаков, который двигался в сторону города. Правоохранители решили проверить транспорт и водителя.
За рулем мототранспорта находился 40-летний житель села Победа Шосткинского района, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера «Драгер». Результат оказался положительным - прибор показал 1,64 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе (в 8 раз больше нормы).
При составлении на водителя административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», последний предложил стражам правопорядка 100 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, впрочем, тот настаивал.
На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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