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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:54310

В Сумах на фестивале «Друг из приюта» 20 четвероногих получили семью

На ежегодном фестивале «Друг из приюта», который прошел в эти выходные, устроили 20 подопечных КП «Центр ухода за животными» и Сумского общества защиты животных.

Уже в родной дом поехали пять взрослых собак, четверо котят и 11 щенков.

Остальные животные, над социализацией которых постоянно работают специалисты, и в дальнейшем будут ждать «своих» людей.

Общество Друг из приюта
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