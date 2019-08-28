В Сумах на фестивале «Друг из приюта» 20 четвероногих получили семью На ежегодном фестивале «Друг из приюта», который прошел в эти выходные, устроили 20 подопечных КП «Центр ухода за животными» и Сумского общества защиты животных.

Уже в родной дом поехали пять взрослых собак, четверо котят и 11 щенков. Остальные животные, над социализацией которых постоянно работают специалисты, и в дальнейшем будут ждать «своих» людей.