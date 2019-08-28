В Сумах на фестивале «Друг из приюта» 20 четвероногих получили семью

Уже в родной дом поехали пять взрослых собак, четверо котят и 11 щенков.
Остальные животные, над социализацией которых постоянно работают специалисты, и в дальнейшем будут ждать «своих» людей.
12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”....
12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”....
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....