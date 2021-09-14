В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста ДТП произошло на улице Ремесленной.

На месте ДТП патрульные обнаружили ЗАЗ-Daewoo и велосипед с механическими повреждениями. Патрульные выяснили, что 21-летний водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно для других участников дорожного движения, после чего допустил наезд на 69-летнего велосипедиста. Чудом обошлось без травмированных.

Водитель легковушки сразу привлек внимание патрульных. Он имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте. Прибор зафиксировал 1,63 промилле алкоголя.

На мужчину патрульные составили два протокола:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Автомобиль инспекторы эвакуировали на специальную площадку, сообщает патрульная полиция Сумской области.