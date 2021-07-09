На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн По иску Сумской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признано незаконным предоставление в аренду 13 земельных участков площадью 79 га стоимостью 2,8 млн грн, а заключенные договора - недействительными.

Прокуратурой установлено, что поселковым советом в 2021 году с обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды вышеупомянутой земли сельскохозяйственного назначения. При этом земельные участки переданы в пользование вопреки установленному законодательством порядку, в частности, они переданы в аренду без проведения земельных торгов, земельные участки не имеют кадастровых номеров, являются несформировавшимися, а потому не могут быть объектами гражданских прав.

Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.