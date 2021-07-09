На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн

Прокуратурой установлено, что поселковым советом в 2021 году с обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды вышеупомянутой земли сельскохозяйственного назначения. При этом земельные участки переданы в пользование вопреки установленному законодательством порядку, в частности, они переданы в аренду без проведения земельных торгов, земельные участки не имеют кадастровых номеров, являются несформировавшимися, а потому не могут быть объектами гражданских прав.
Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По иску ювенальных прокуроров Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор аренды, поэтому учебному заведению возвращено...
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю сельсовета, которая, злоупотребляя властью, путем внесения в официальные документы ложных...
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Сумской областной прокуратуры постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск прокуратуры к Сумского городского совета,...
По иску прокуратуры Сумской областной государственной администрации возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн....
По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области физическое лицо-предпринимателя обязано вернуть территориальной громаде земельный участок с расположенным на...