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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:37326

На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн

По иску Сумской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признано незаконным предоставление в аренду 13 земельных участков площадью 79 га стоимостью 2,8 млн грн, а заключенные договора - недействительными.

Прокуратурой установлено, что поселковым советом в 2021 году с обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды вышеупомянутой земли сельскохозяйственного назначения. При этом земельные участки переданы в пользование вопреки установленному законодательством порядку, в частности, они переданы в аренду без проведения земельных торгов, земельные участки не имеют кадастровых номеров, являются несформировавшимися, а потому не могут быть объектами гражданских прав.

Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
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