В Сумах сбили пенсионерку Авария произошла на ул. Ярослава Мудрого в Сумах.

Как предварительно установили работники полиции, в Сумах по улице Ярослава Мудрого 33-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Golf, совершил наезд на 84-летнюю сумчанку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в ортопедическое отделение Сумской городской клинической больницы.

Автомобиль с места события изъят и помещен на площадку полиции.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.