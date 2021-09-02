В Сумах сбили пенсионерку

Как предварительно установили работники полиции, в Сумах по улице Ярослава Мудрого 33-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Golf, совершил наезд на 84-летнюю сумчанку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в ортопедическое отделение Сумской городской клинической больницы.
Автомобиль с места события изъят и помещен на площадку полиции.
В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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