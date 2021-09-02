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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:29570

В Степановке в аварии пострадали двое

Авария произошла 13 сентября в пгт Степановка Сумского района.

Днем 13 сентября по улице Торопиловской в пгт Степановка Сумского района 53-летний водитель, двигаясь на автомобиле САЗ-3507 при осуществлении поворота налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Subaru Forester под управлением 36-летнего местного жителя. В последствии автоаварии травмы получили двое пассажиров легковушки 33-х и 45-лет. Пострадавшие были доставлены в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Автомобили - участники аварии с места события изъяты и помещены на площадку полиции.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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