В Сумах столкнулись «Ниссан» и «Джили» Сегодня утром патрульные получили сообщение о ДТП с участием Nissan Leaf и Geely Maple.

Авария произошла на перекрестке улиц Харьковской и Мирошниченко. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумской области.