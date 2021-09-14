В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля BMW (видео)

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек легковушки, капот, передние крылья и лобовое стекло. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.
В 22:47 возгорание локализовали, а в 23:57 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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