В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля BMW (видео) 13 сентября в 22:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля BMW по ул. Ковпака в Сумах.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек легковушки, капот, передние крылья и лобовое стекло. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.

В 22:47 возгорание локализовали, а в 23:57 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.