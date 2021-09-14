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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30672

Ночью на Сумщине пожарные спасли 4 гаража и автомобиль

Сегодня, 14 сентября, в 4:45 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в гаражном кооперативе в г. Конотоп.

Звонил сторож. На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что горел мусор в мусорных баках и перекрытия расположенных рядом с обеих сторон двух кирпичных гаражей. Усложняло ситуацию то, что о пожаре сообщили слишком поздно. Деревянными конструкциями огонь распространился на значительную площадь. Также из-за плотной застройки, которая уменьшила дорожный проезд, из двух пожарных автоцистерн только одна по своим габаритам смогла проехать непосредственно к месту пожара. Чтобы попасть внутрь гаражей, в которых происходило горение, пришлось использовать специнструмент. Из одного спасатели откатили на безопасное расстояние автомобиль Volkswagen Golf, в котором от температуры горения повредились пластиковые элементы салона и лакокрасочное покрытие кузова авто.

В 4:54 удалось локализовать пожар, предотвратив переброску пламени на еще 4 гаража, расположенные вплотную к очагу горения. В 6:35, использовав около 4 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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