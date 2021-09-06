У Сумах презентують книгу про сумчан

Інформаційний проєкт «Я – сумчанин» започаткований чотири роки тому.
Ця ініціатива департаменту комунікацій та інформаційної політики покликана розповісти містянам про їхніх земляків, котрі відзначилися своїми справами на освітянській ниві, у спорті, у захисті батьківщини та правопорядку, інших сферах, аби в такий спосіб плекати почуття гордості у сумчан за місто та своїх земляків.
Захід відбудеться у МЦ "Романтика" 16 вересня о 17.00 з дотриманням умов карантинних обмежень.
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