Роменская полиция разыскивает злоумышленников, которые обокрали пенсионерку Домой к 75-летней жительнице Липоводолинщины под предлогом покупки сельхозпродукции пришли неизвестные мужчина и женщина, которые интересовались разным: то орехами, то тыквами, то домашним скотом. Когда незнакомцы ушли, старушка обнаружила, что из дома пропали все ее сбережения в сумме более 14 000 гривен.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 75-летняя жительница Липоводолинщины. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришел незнакомец, который покупал орехи. У бабушки же было немного на продажу. За них он предложил 300 гривен. Далее неизвестный хотел рассчитаться купюрой номиналом 1000 гривен, но у нее сдачи не было. Тогда он нашел пятисотку, а хозяйка вынесла сдачу.

Вскоре во дворе появилась еще неизвестная женщина, которая интересовалась то тыквами, то домашним скотом. Старушка показала незнакомке, где у нее овощи, а мужчина тем временем остался во дворе возле дома. Когда же они вернулись, то злоумышленник попросил хозяйку вынести мешок, чтобы пересыпать купленные орехи. Но, пока потерпевшая ходила в сарай, воров и след простыл. Когда заявительница зашла в дом и проверила свой тайник, то поняла, что ее обокрали.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленников. Правоохранители напоминают гражданам не быть слишком доверчивыми и всегда проявлять осторожность при общении с незнакомцами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.