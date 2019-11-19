Об этом сообщает сумчанин Богдан Лагутинский в Фейсбуке. «Убрали незаконный киоск на Лушпы возле АТБ», - написал он.
Напомним: на последнем заседании исполкома было принято решение о демонтаже нескольких десятков незаконных временных сооружений.
В комментариях сумчане пишут, что незаконный магазин, установленный позади «АТБ» не тронули: «А громадный магазин сзади АТБ никто не заметил?», «Видимо вовремя не занёс( а так хорошо стоят те, что заносят...», «ПРОДУКТОВА ХАТКА теж поставлена НЕЗАКОННО.. Але її ніхто не демонтує»…
В Сумах продолжается демонтаж незаконных временных сооружений....
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