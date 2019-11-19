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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:441073

В Сумах демонтировали нелегальный киоск, торговавший фруктами. Магазин не тронули

Торговый лоток, с которого несколько лет продавали фрукты, возле остановки «9-й микрорайон», демонтировали и увезли.

Об этом сообщает сумчанин Богдан Лагутинский в Фейсбуке. «Убрали незаконный киоск на Лушпы возле АТБ», - написал он.

Напомним: на последнем заседании исполкома было принято решение о демонтаже нескольких десятков незаконных временных сооружений.

В комментариях сумчане пишут, что незаконный магазин, установленный позади «АТБ» не тронули: «А громадный магазин сзади АТБ никто не заметил?», «Видимо вовремя не занёс( а так хорошо стоят те, что заносят...», «ПРОДУКТОВА ХАТКА теж поставлена НЕЗАКОННО.. Але її ніхто не демонтує»…

Общество Демонтаж МАФов
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