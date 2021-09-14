На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)

COVID-19 подтвердили у 84 человек (Конотопский р-н – 17, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н - 22, Сумской р-н – 26, Шосткинский р-н - 1).
По состоянию на 14 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1372 летальных случая, за прошедшие сутки - 6 (Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Шосткинский р-н - 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 918 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 4, Роменский р-н - 3, Сумской р-н – 24, Шосткинский р-н - 2).
Статистику предоставила сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 25 человек (Сумской р-н - 25)....
За воскресенье в Сумской области подтвердили 25 новых случаев заболевания COVID-19....
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