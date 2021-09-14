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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:27826

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 84 человек.

COVID-19 подтвердили у 84 человек (Конотопский р-н – 17, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н - 22, Сумской р-н – 26, Шосткинский р-н - 1).

По состоянию на 14 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1372 летальных случая, за прошедшие сутки - 6 (Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Шосткинский р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 918 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 4, Роменский р-н - 3, Сумской р-н – 24, Шосткинский р-н - 2).

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Общество Коронавирус
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