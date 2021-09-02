Липоводолинский «Альянс» разгромил тернопольскую «Ниву» Сегодня, 13 сентября, завершился 8-й тур в чемпионате Украины по футболу в первой лиге.

В последнем матче тура тернопольская «Нива», шедшая шестой, принимала «Альянс», который шел восьмым.

Уже в первые 15 минут гости забили трижды: Сергей Загинайлов, 9-я минута, Руслан Писный, 13 и Вячеслав Пиднебенной, 15. В начале второго тайма добавили еще два: Станислав Шарай, 51 и Сергей Загинайлов, 61. При этом на 57-й минуте Станислав Шарай был удален за грубую игру.

Хозяева смогли забить лишь гол престижа: на 75-й минуте отличился Сергей Кисленко.

В итоге 1:5, «Альянс» набирает 13 очков и вышел на 5-е место, имея еще игру в запасе.