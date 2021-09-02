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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:031344

10-летний мальчик в тяжелом состоянии после аварии на Сумщине

В тяжелом состоянии остается один из трех травмированных в аварии детей, которая произошла 11 сентября на автодороге в поселке Николаевка.

Там столкнулись легковушка и грузовик. О состоянии 10-летнего мальчика сообщил заведующий отделением интенсивной терапии областной больницы Сергей Бережной, пишет Суспільне.

«Был доставлен машиной скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом правой бедренной кости, в состоянии травматического шока. В настоящее время он полностью обследован, проводится интенсивная терапия. Остается тяжелым», - сказал он.

Также, по словам заместителя директора областного центра экстренной помощи Галины Белоус, одному ребенку была оказана медицинская помощь на месте, еще один ребенок был доставлен «скорой» в областную детскую больницу. Там помощница главного врача Оксана Кедя, ссылаясь на медицинскую тайну, сказать о состоянии больного отказалась.

По информации полиции, предварительно виновником аварии является водитель легковушки.

«Автомобиль ВАЗ 2109 под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с автомобилем МАН. Телесные повреждения различной тяжести получили пассажиры автомобиля ВАЗ. Это 34-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей: 12, 10 и 4-х лет», - рассказал представитель полиции Сумщины Владимир Крупецких.

По словам Владимира Крупецких, открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Если вину подозреваемого докажут, а телесные повреждения признают тяжелыми, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Право Дтп
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