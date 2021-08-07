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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел чемпионат Украины среди 14-летних хоккеисток

9-13 сентября на хоккейном стадионе МСК «Сумчанка» в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

Чемпионат собрал 5 команд из Сум и Полтавы, которые соревновались по кругу.

По результатам соревнований:

1 место заняла Сборная команда Сумской области - 2 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

2 место - Сборная Сумщины – 1 (тренеры Наталья Ткач и Юлиана Фадеева)

3 место - Сборная команда г. Полтава (тренеры Алексей и Юрий Полевой).

4 место – Сумская ОДЮСШ (тренеры Светлана Коломиец и Николай Шаповал)

5 место - Сборная Сумщины - 3 (тренер Инна Нюкина)

Судейская коллегия определила лучших игроков в амплуа:

Лучший вратарь - Елизавета Булата (Полтава)

Лучший нападающий - Виталина Власенко (Сб. Команда Сумской области-1)

Лучший защитник - Виктория Зякун (Сумская областная ДЮСШ)

Лучший полузащитник - Руслана Штельмах (Сб. Команда Сумской области-2)

Лучший игрок - Маргарита Михайлюк (Сб. Команда Сумской области-2)

Спорт Хоккей на траве
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