В Сумах прошел чемпионат Украины среди 14-летних хоккеисток 9-13 сентября на хоккейном стадионе МСК «Сумчанка» в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

Чемпионат собрал 5 команд из Сум и Полтавы, которые соревновались по кругу. По результатам соревнований: 1 место заняла Сборная команда Сумской области - 2 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко) 2 место - Сборная Сумщины – 1 (тренеры Наталья Ткач и Юлиана Фадеева) 3 место - Сборная команда г. Полтава (тренеры Алексей и Юрий Полевой). 4 место – Сумская ОДЮСШ (тренеры Светлана Коломиец и Николай Шаповал) 5 место - Сборная Сумщины - 3 (тренер Инна Нюкина) Судейская коллегия определила лучших игроков в амплуа: Лучший вратарь - Елизавета Булата (Полтава) Лучший нападающий - Виталина Власенко (Сб. Команда Сумской области-1) Лучший защитник - Виктория Зякун (Сумская областная ДЮСШ) Лучший полузащитник - Руслана Штельмах (Сб. Команда Сумской области-2) Лучший игрок - Маргарита Михайлюк (Сб. Команда Сумской области-2)