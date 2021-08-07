В Сумах прошел чемпионат Украины среди 14-летних хоккеисток

Чемпионат собрал 5 команд из Сум и Полтавы, которые соревновались по кругу.
По результатам соревнований:
1 место заняла Сборная команда Сумской области - 2 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
2 место - Сборная Сумщины – 1 (тренеры Наталья Ткач и Юлиана Фадеева)
3 место - Сборная команда г. Полтава (тренеры Алексей и Юрий Полевой).
4 место – Сумская ОДЮСШ (тренеры Светлана Коломиец и Николай Шаповал)
5 место - Сборная Сумщины - 3 (тренер Инна Нюкина)
Судейская коллегия определила лучших игроков в амплуа:
Лучший вратарь - Елизавета Булата (Полтава)
Лучший нападающий - Виталина Власенко (Сб. Команда Сумской области-1)
Лучший защитник - Виктория Зякун (Сумская областная ДЮСШ)
Лучший полузащитник - Руслана Штельмах (Сб. Команда Сумской области-2)
Лучший игрок - Маргарита Михайлюк (Сб. Команда Сумской области-2)
10-12 сентября стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужских команд....
2-6 сентября в г. Черновцы проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2012-2013 г.р....
21-26 августа прошел розыгрыш Кубка Украины по хоккею на траве....
В воскресенье, 22 августа, в Сумах состоится первая игра Кубка Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 7 августа, в Словении завершились игры в третьем дивизионе чемпионата Европы по хоккею на траве среди женщин....