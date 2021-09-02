Суд взял под стражу водителя, который совершил ДТП в Сумском районе, в котором пострадали трое детей

Напомним: 11 сентября около 21 часов гражданин Т., управляя автомобилем «ВАЗ-2109», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со второстепенной дороги в пгт Николаевка Сумского района, вопреки требованиям дорожного знака 2.1 ПДД Украины «Уступить дорогу», при выезде со второстепенной дороги на автомобильную дорогу Р61 «Батурин-Конотоп-Сумы» на 128 км + 900 м, не убедился, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения, выехал на встречную полосу движения и начал по ней движение. В это время, во встречном направлении двигался автомобиль марки «MAN» с полуприцепом под управлением гражданина М. Не имея возможности избежать столкновения, в результате неосторожных действий водителя Т. произошло столкновение указанных выше транспортных средств.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «ВАЗ-2109» получили телесные повреждения различной тяжести.
Санкция ч. 2 статьи 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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