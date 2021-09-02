В Сумах велосипедист попал под колеса авто (видео)

«Возможно, владелец шкоды ВМ 2521 ищет данное видео Дтп... Товарищи велосипедисты, пересекая проезжую часть не забывайте соблюдать ПДД», - написал он.
В патрульной полиции по поводу этой аварии, которая произошла 9 сентября, ничего не знают. Сообщений не поступало…
Авария с участием двух легковушек на улице Герасима Кондратьева произошла в субботу, около 23 часов....
ДТП произошло 12 сентября в селе Великий Выстороп Сумского района....
Минувшим вечером в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Батурин-Конотоп-Сумы» в пгт Николаевка произошло дорожно-транспортные происшествие....
30 августа в 17:55, управляя транспортным средством «Scania R 114» с полуприцепом «KogelSN24», свесянин совершил наезд на препятствие (опору газопровода)...
Сегодня около 5 вечера в центре Сум произошло ДТП с участием маршрутки....