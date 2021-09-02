В Сумах велосипедист попал под колеса авто (видео) Видео ДТП выложил в Фейсбуке сумчанин Misha Ugu.

«Возможно, владелец шкоды ВМ 2521 ищет данное видео Дтп... Товарищи велосипедисты, пересекая проезжую часть не забывайте соблюдать ПДД», - написал он.

В патрульной полиции по поводу этой аварии, которая произошла 9 сентября, ничего не знают. Сообщений не поступало…