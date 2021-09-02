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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:48180

В Сумах велосипедист попал под колеса авто (видео)

Видео ДТП выложил в Фейсбуке сумчанин Misha Ugu.

«Возможно, владелец шкоды ВМ 2521 ищет данное видео Дтп... Товарищи велосипедисты, пересекая проезжую часть не забывайте соблюдать ПДД», - написал он.
В патрульной полиции по поводу этой аварии, которая произошла 9 сентября, ничего не знают. Сообщений не поступало…

Право Дтп
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