На Сумщине смерч поломал шифер на крыше (видео)

По его словам, с ним поделился видеокадрами приятель из поселка Дубовязовка Конотопского района.
На видео видно, как смерч ломает шифер на крыше. В комментариях люди также рассказали, что и на водоеме в поселке наблюдалось такое необычное для нашего региона явление, пишет Голос Громад.
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