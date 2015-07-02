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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:261

На Сумщине смерч поломал шифер на крыше (видео)

Видео с природным явлением опубликовано в социальной сети Фейсбук жителем Конотопа Сергеем Моторным.

По его словам, с ним поделился видеокадрами приятель из поселка Дубовязовка Конотопского района.

На видео видно, как смерч ломает шифер на крыше. В комментариях люди также рассказали, что и на водоеме в поселке наблюдалось такое необычное для нашего региона явление, пишет Голос Громад.

Общество Смерч
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