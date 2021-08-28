В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю

Во время проведения санкционированного обыска на приусадебном участке ранее судимого 40-летнего мужчину, в теплице полицейские обнаружили 86 растений конопли. Кроме того, в приусадебном доме нашли еще и около 3 кг каннабиса. Сам «аграрий» объясняет, что выращивал коноплю для собственного потребления. Все найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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