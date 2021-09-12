В Могрице пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 12 сентября, в 16:54, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле с. Могрица Юнаковской ОТГ Сумского района

К ликвидации привлекался дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста.

Еще до прибытия спасателей, люди, которые сообщили о происшествии, начали самостоятельно тушить возгорание. Прибыв на место пожарные установили, что пламя охватило сухую растительность на площади до 2 га. Использовав около 2,5 т воды, в 18:00 пожар был локализован, в 18:25 ликвидировали, и не допустили распространения на значительную площадь.

Всего на месте происшествия работали 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.