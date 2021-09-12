В Могрице пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

К ликвидации привлекался дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста.
Еще до прибытия спасателей, люди, которые сообщили о происшествии, начали самостоятельно тушить возгорание. Прибыв на место пожарные установили, что пламя охватило сухую растительность на площади до 2 га. Использовав около 2,5 т воды, в 18:00 пожар был локализован, в 18:25 ликвидировали, и не допустили распространения на значительную площадь.
Всего на месте происшествия работали 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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