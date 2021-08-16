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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33324

Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка

12 сентября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинных книг издания конца XIX - начала XX века.

При осмотре автомобиля Infiniti EX 35 российской регистрации, которым выезжали в РФ, в багажном отделении обнаружили семь старинных книг, 1896-1909 годов издания. Как выяснилось, вывезти из Украины редкие старинные книги пыталась гражданка России - пассажирка этого автомобиля.

Обнаруженные книги, которые вероятно составляют культурную или историческую ценность, изъяли. На правонарушительницу составлены административные материалы.

Право Пограничники Раритет
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