Липоводолинский «Альянс» сыграет сегодня в Тернополе (трансляция) Сегодня, 13 сентября, завершается 8-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

ФК «Альянс» сыграет в гостях против тернопольской «Нивы». Начало матча в 18.30. Накануне поединка у «Нивы» 12 очков в 7 играх и 6-е место в турнирной таблице. У липоводолинцев 10 очков в 6 играх и 8-е место. В прошлом сезоне «Альянс» в гостях сыграл 1:1, дома – выиграл 4:0. Трансляция здесь.