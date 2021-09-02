Липоводолинский «Альянс» сыграет сегодня в Тернополе (трансляция)

ФК «Альянс» сыграет в гостях против тернопольской «Нивы». Начало матча в 18.30.
Накануне поединка у «Нивы» 12 очков в 7 играх и 6-е место в турнирной таблице. У липоводолинцев 10 очков в 6 играх и 8-е место.
В прошлом сезоне «Альянс» в гостях сыграл 1:1, дома – выиграл 4:0.
Трансляция здесь.
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