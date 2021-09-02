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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1059

Липоводолинский «Альянс» сыграет сегодня в Тернополе (трансляция)

Сегодня, 13 сентября, завершается 8-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

ФК «Альянс» сыграет в гостях против тернопольской «Нивы». Начало матча в 18.30.

Накануне поединка у «Нивы» 12 очков в 7 играх и 6-е место в турнирной таблице. У липоводолинцев 10 очков в 6 играх и 8-е место.

В прошлом сезоне «Альянс» в гостях сыграл 1:1, дома – выиграл 4:0.

Трансляция здесь.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
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